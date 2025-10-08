الصفحة الرئيسية
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543308-638955604694768490.jpg
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
دوليات
2025-10-08 | 18:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
109 شوهد
كشفت مصادر وفق "سكاي نيوز عربية"، الخميس، تفاصيل تتعلق بالاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
، بين
إسرائيل
وحركة "حماس".
وقال مصدر مصري مقرّب من المفاوضات الجارية في
شرم الشيخ
، إنه تم "الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل مع خروج تدريجي للجيش الإسرائيلي من 70 بالمئة من قطاع
غزة
، وإطلاق سراح متزامن للاسرى لدى الطرفين".
وتلقّى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال اجتماع في
البيت الأبيض
الأربعاء، من وزير الخارجية
ماركو روبيو
ملحوظة بخط اليد يبلغه فيها بأن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريبا جدا" ويطلب منه موافقته على إعلان بهذا الشأن على
وسائل التواصل الاجتماعي
.
ونقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "اتفاق غزة سيوقع اليوم الخميس، والإفراج الأول إما السبت أو الأحد".
من جانبها، قالت وكالة "رويترز"، إنه يجري اجتماع بين كبير مفاوضي حماس
خليل الحية
ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي".
ويأتي هذا التطور بعد إعلان
ترامب
أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، معتبرا أن المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في
مصر
لوضع آلية تطبيقية لخطته الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة بين
إسرائيل
وحماس "تسير بشكل جيد جدا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء
10:37 | 2025-07-16
قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
02:18 | 2025-09-26
"حماس" تكشف عن موقف جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة
15:35 | 2025-09-06
حماس تتسلم مقترحاً جديداً لوقف اطلاق النار
06:11 | 2025-08-18
غزة
اتفاق
وسائل التواصل الاجتماعي
يديعوت أحرونوت
رئيس المخابرات
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ماركو روبيو
خليل الحية
شرم الشيخ
+A
-A
العطل في الشهر الحالي
محليات
26.68%
03:04 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
03:04 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
25.55%
01:30 | 2025-10-07
أمن
25.55%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
25.14%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
اقتصاد
22.63%
02:18 | 2025-10-07
اقتصاد
22.63%
02:18 | 2025-10-07
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
02:18 | 2025-10-07
المزيد
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
18:58 | 2025-10-08
واشنطن تحضر نص خطاب لترامب يخص اتفاق غزة
18:20 | 2025-10-08
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة من اليمن
17:35 | 2025-10-08
مصر: مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة بلغت مرحلة متقدمة
16:31 | 2025-10-08
سوريا.. حصيلة انفجار في المطاحن بريف دمشق
16:07 | 2025-10-08
ترامب يتحدث عن المفاوضات مع حماس: قد أسافر للشرق الأوسط
15:34 | 2025-10-08
