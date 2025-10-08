ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة

وقال ، " وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام وهذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".وأضاف "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم"، لافتا الى أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".وكشف ترامب عن "اتفاق على إنهاء الحرب بغزة"، مضيفا "هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من ومصر وتركيا".