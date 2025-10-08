Alsumaria Tv
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة

دوليات

2025-10-08 | 18:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المصدر:
وكالات
794 شوهد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق على إنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما اشار الى أن "إسرائيل" وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وقال ترامب، "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام وهذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".

وأضاف "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم"، لافتا الى أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".

وكشف ترامب عن "اتفاق على إنهاء الحرب بغزة"، مضيفا "هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا".
