Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد اعلان اتفاق غزة.. ما الخطوات التي ستحدث؟

دوليات

2025-10-09 | 01:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد اعلان اتفاق غزة.. ما الخطوات التي ستحدث؟
210 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

تترقب المنطقة والعالم، تفاصيل تنفيذ خطة ترامب لايقاف الحرب في غزة بعد الإعلان عن موافقة حماس والكيان على الخطة، فيما من المؤمل ان يبدأ وقف اطلاق النار في غزة ابتداء من الساعة الـ12 ظهر اليوم.




وبالرغم من ان الاتفاق المكون من 20 نقطة الذي اعلنه ترامب لم تكشف تفاصيله بالكامل، لكن هناك بعض المعلومات المتوفرة عنه، حيث جاء الاتفاق على المرحلة الأولية من إطار العمل الذي اقترحه ترامب والمكون من 20 نقطة بعد محادثات غير مباشرة في مصر، بعد يوم واحد فقط من الذكرى الثانية لهجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وأعلن ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من الخطة، وهو ما سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء كانوا أو أمواتا، "في وقت قريب للغاية" وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يسمى بالخط الأصفر في غزة، ووفقا لمصدر أمني إسرائيلي كبير، فإن هذه هي حدود الانسحاب الإسرائيلي الأوّلي بموجب خطة ترامب، بحسب رويترز.

وأكدت حركة حماس أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الرهائن بمعتقلين، لكن الحركة دعت ترامب والدول الضامنة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.

بالمقابل، لا يوجد مؤشر واضح حول من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وقد استبعد نتنياهو وترامب والدول الغربية والعربية أن يكون هناك دور لحماس، التي تدير غزة منذ طرد منافسيها الفلسطينيين في عام 2007، فيما تلمح خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لدور للسلطة الفلسطينية، ولكن فقط بعد أن تخضع لإصلاحات كبيرة.

قال نتنياهو إنه سيدعو حكومته لعقد اجتماع اليوم الخميس للمصادقة على الاتفاق، وقال مصدر في حماس إنه سيتم تسليم الرهائن الأحياء خلال 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق. وقالت إسرائيل إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن يوم السبت. ومن بين 48 رهينة لا يزالون في غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط لا يزالون على قيد الحياة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنه بمجرد موافقة إسرائيل على الاتفاق، يتعين عليها الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهو ما ينبغي أن يستغرق أقل من 24 ساعة، وبعد ذلك يبدأ عد تنازلي مدته 72 ساعة. ويتوقع البيت الأبيض أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين، بحسب رويترز.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الأربعاء أنها سلمت قوائم بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم والمعتقلين الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل وتريد مبادلتهم، ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى مصر في الأيام المقبلة، بعدما قال البيت الأبيض إنه يفكر في الذهاب إلى المنطقة. ودعا نتنياهو ترامب لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي، وقال ترامب لأكسيوس إنه مستعد للقيام بذلك.

أما المرحلة التالية لخطة ترامب فتتضمن تصورا لإنشاء هيئة دولية تحمل اسم "مجلس السلام". وسيلعب هذا المجلس دورا في إدارة غزة بعد الحرب. ومن المقرر أن يرأسه ترامب ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.


وإذا تكلل تنفيذ الاتفاق بالنجاح فإن هذا سيمثل أكبر إنجاز في السياسة الخارجية حتى الآن لترامب، الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني بعدما وعد بحل سريع لحربي غزة وأوكرانيا. إلا أنه اصطدم بحقيقة أن الأمر أصعب مما كان يأمل.

وترفض حماس حتى الآن مناقشة مطلب إسرائيل بأن تتخلى الحركة عن أسلحتها. وأكد مصدر فلسطيني أن حماس ستظل ترفض ذلك ما دامت القوات الإسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية.

وكشف مصدران مطلعان على المحادثات أن النقاط الخلافية تشمل آلية الانسحاب الإسرائيلي، إذ تسعى حماس لجدول زمني واضح مرتبط بالإفراج عن الرهائن وضمانات بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، بحسب رويترز.

وفي داخل غزة، قلصت إسرائيل من عملياتها العسكرية بناء على طلب من ترامب لكنها لم توقف ضرباتها بالكامل، وتقول الدول العربية التي تدعم الخطة إنها يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يقول نتنياهو إنه لن يحدث أبدا.

وتقول حماس إنها لن تتخلى عن حكم غزة إلا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها السلطة الفلسطينية وتدعمها الدول العربية والإسلامية. وترفض كذلك أي دور لبلير أو أي حكم أجنبي لغزة.

وتشير توقعات إلى أن قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس الإفراج عنهم تتضمن عددا من أبرز السجناء في إسرائيل، وكانت مسألة الإفراج عنهم غير قابلة للتفاوض في محادثات وقف إطلاق النار السابقة.

وذكر مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات أن القائمة تتضمن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويقضي كلاهما أحكاما متعددة بالسجن المؤبد في اتهامات بشن هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Play
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
Play
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
Play
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
Play
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Play
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
Play
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
Play
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
Play
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07

اخترنا لك
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
05:00 | 2025-10-09
موعد توقيع اتفاق غزة وإطلاق سراح الرهائن
03:08 | 2025-10-09
في 2025.. السوريون يقفزون للمرتبة الأولى بقائمة طالبي اللجوء الى روسيا
01:54 | 2025-10-09
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
18:58 | 2025-10-08
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
18:44 | 2025-10-08
واشنطن تحضر نص خطاب لترامب يخص اتفاق غزة
18:20 | 2025-10-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.