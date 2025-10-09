في 2025.. السوريون يقفزون للمرتبة الأولى بقائمة طالبي اللجوء الى روسيا

وبحسب بيانات نشرتها وسائل اعلام روسية، فإن في عام 2025، كان مواطنو وأوكرانيا الأكثر تقدُّما بطلبات حيث تقدم 4111 شخصا إلى بطلبات لمنحهم لجوءا مؤقتا في الفترة المذكورة.ومن بينهم، قدَم 1841 طلبا مواطنون سوريون، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بلغ عدد المواطنين السوريين الذين قدموا طلبات مماثلة 115 شخصا فقط، وكانت سوريا حينها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد مقدمي طلبات اللجوء المؤقت.وجاء في المرتبة الثانية مواطنو أوكرانيا، إذ قدم 1440 أوكرانيا طلبات للحصول على لجوء مؤقت في خلال الفترة المذكورة، في المقابل، بلغ عدد الطلبات المقدمة من مواطنين أوكرانيين خلال الفترة نفسها من عام 2024 ما مجموعه 1893 طلبا.وقد دخلت كل من وأوزبكستان وألمانيا ضمن قائمة الدول الخمس الأولى التي تقدم مواطنوها بأكثر الطلبات للحصول على لجوء مؤقت في روسيا، حيث بلغ عدد الطلبات من مواطني هذه الدول 133 من أفغانستان و103 من أوزبكستان و56 طلبا .