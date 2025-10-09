موعد توقيع اتفاق غزة وإطلاق سراح الرهائن

وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.وقال في مقابلة مع شبكة " نيوز" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حظي بدعم دولي واسع، مؤكداً أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقاً، وما تم التوصل إليه كان إنجازاً عظيماً لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبراً عن اعتقاده بأن " ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".