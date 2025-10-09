الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543332-638956057911814976.jpg
ترحيب عربي باتفاق المرحلة الأولى في غزة
دوليات
2025-10-09 | 06:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
54 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
رحبت دول عربية عدة، اليوم الخميس، بالاتفاق الهادف إلى إنهاء حرب غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
السعودية
وقالت
وزارة الخارجية السعودية
إن المملكة تثمّن الدور الفاعل للرئيس
ترامب
، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.
الأردن
من جهته، رحب الأردن باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وآليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، قائلا إنه ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتبادل الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان "استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات
الأمم المتحدة
واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة
إسرائيل
القيود أمام ذلك".
مصر
بدوره أعرب
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل "يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غد تسوده العدالة والاستقرار".
الإمارات
كما رحبت الإمارات بالاتفاق وحثت جميع الأطراف على الالتزام ببنوده. وعبرت
وزارة الخارجية
في بيان "عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".
وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا لخط متفق عليه كخطوة أولى.
فيما قالت حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.
أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.
ومن المقرر أن يجتمع
المجلس الوزاري
الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.
ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترحيب عربي
اتفاق المرحلة الأولى في غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وزارة الخارجية السعودية
حركة المقاومة الإسلامية
عبد الفتاح السيسي
وزارة الخارجية
المجتمع الدولي
المجلس الوزاري
الأمم المتحدة
+A
-A
