Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ترحيب عربي باتفاق المرحلة الأولى في غزة

دوليات

2025-10-09 | 06:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترحيب عربي باتفاق المرحلة الأولى في غزة
54 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

رحبت دول عربية عدة، اليوم الخميس، بالاتفاق الهادف إلى إنهاء حرب غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

السعودية
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تثمّن الدور الفاعل للرئيس ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.

الأردن
من جهته، رحب الأردن باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وآليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، قائلا إنه ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتبادل الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان "استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واستعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك".

مصر
بدوره أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل "يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غد تسوده العدالة والاستقرار".

الإمارات
كما رحبت الإمارات بالاتفاق وحثت جميع الأطراف على الالتزام ببنوده. وعبرت وزارة الخارجية في بيان "عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن تبادل أسرى وانسحابا إسرائيليا لخط متفق عليه كخطوة أولى.

فيما قالت حماس إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء الخميس للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Play
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
Play
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
Play
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
Play
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
Play
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Play
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
Play
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
Play
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
Play
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07

اخترنا لك
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
"طيران الرياض" تطلق أولى رحلاتها الافتتاحية إلى لندن بهذا الموعد
10:22 | 2025-10-09
إيران تعلن موقفها من إيقاف الحرب على غزة
10:03 | 2025-10-09
إسرائيل تكشف مصير البرغوثي في صفقة التبادل.. هل سيتم تسليمه؟
10:01 | 2025-10-09
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
05:00 | 2025-10-09
موعد توقيع اتفاق غزة وإطلاق سراح الرهائن
03:08 | 2025-10-09

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.