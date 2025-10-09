إسرائيل تكشف مصير البرغوثي في صفقة التبادل.. هل سيتم تسليمه؟

وأعلن الرئيس الأمريكي ، أمس الأربعاء، أنّ وحركة حماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في قطاع المحاصر والمدمر.وقال في منشور على منصة "تروث سوشال" إنّ اتفاقهما "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".البرغوثي خارج الصفقةواليوم الخميس، أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن تشمل القيادي البارز في حركة فتح البرغوثي.وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول مصير البرغوثي، قالت شوش بدرسيان "في هذه المرحلة، لن يكون جزءا من هذا التبادل".وكانت مصادر قريبة من المفاوضات ذكرت في وقت سابق أن حركة حماس تطالب بأن يكون البرغوثي جزءا من المعتقلين الألفين الذين ستفرج عنهم إسرائيل ضمن إطار اتفاق المرحلة الأولى من خطة حول غزةومؤخرا، طالبت حماس بالإفراج عن البرغوثي، في إطار المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد مبادلتهم بالرهائن الإسرائيليين، وفق الإعلام المصري الرسمي.وحينها، ذكرت أن " بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".وأضافت أن "قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2002 وأدانته في 2004، وتعتبره "إرهابيا" وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.لكنه لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في الأراضي الفلسطينية بحسب استطلاعات محلية.بالمؤتمر نفسه، قالت بدرسيان إن الأمني المصغّر سيجتمع الخميس للمصادقة على خطة تهدف إلى تأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت أن الاجتماع سيُعقد الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ )، على أن يتبعه اجتماع للحكومة بكامل أعضائها الساعة 15,00 ت غ.