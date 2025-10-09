تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع

الصفحة الرئيسية
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
2025-10-09 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,353 شوهد
عاشت منطقة المطرية بالقاهرة، وقتاً عصيباً بعد الإعلان عن وفاة صانع المحتوى المصري يوسف شلش إثر تعرضه لطلق ناري خلال شجار عنيف وقع في أحد شوارعها .
فقد تلقت
غرفة
عمليات النجدة بلاغاً من أهالي المنطقة بوقوع مشاجرة في المطرية أسفرت عن إصابة شاب يدعى يوسف شلش.
فانتقل رجال المباحث فوراً إلى الموقع، وتبين من خلال الفحص قيام متهمين بالاعتداء عليه وإصابته بطلق ناري، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
وبعد الفحص وجمع المعلومات، اتضح وقوع مشاجرة بين يوسف ومجموعة من الأشخاص، أطلق أحدهم خلالها طلقة نارية استقرت في جسد يوسف ما أدى إلى وفاته فوراً.
كما جرى فحص
كاميرات
المراقبة المنتشرة بمحيط موقع الحادث، وسماع أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهمين استقلوا سيارة وفروا هاربين بعد إطلاق الرصاص.
وجُمعت التحريات حول علاقة المجني عليه والمقربين منه، لتكشف أن الجناة كانوا يستهدفون شقيقه بسبب خلافات قديمة بينهم، لكن الطلقات أصابت صانع المحتوى يوسف شلش عن طريق الخطأ.
وخلال ساعات قليلة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين ومكان اختبائهم بعد تتبع تحركاتهم بدقة.
بدورها، أمرت
النيابة العامة
بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
كما أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لجثة الشاب، لتحديد سبب الوفاة الحقيقي.
يذكر أن الواقعة أثارت حزناً في منطقة المطرية، عقب الإعلان عن الجريمة التي قتلت الشاب وأسقطته غارقاً في دمائه
وسط الشارع
.
كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً
فيسبوك
، صور ومقاطع فيديو تذكارية للراحل، مع تعليقات نعي من متابعيه وأصدقائه.
وتداول نشطاء مقاطع من جنازته المهيبة التي شهدها حشد كبير من أهالي المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
