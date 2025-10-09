واشنطن تعلن حزمة عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وشملت إدراج أكثر من 50 فردا وشركة وسفينة على قوائم العقوبات.

وكشفت الوزارة أن العقوبات تستهدف شبكة معقدة من الوسطاء المنتشرين في عدة دول، بما فيها الإمارات والصين وهونغ وسنغافورة والهند، وتخصصت هذه الشبكات في تهريب النفط والغاز الإيراني عبر ما يُعرف بـ" "، مستخدمة أساليب متطورة لإخفاء عمليات النقل.

وأوضحت الوزارة أن "الهدف من هذه العقوبات هو "تفكيك آلة التصدير النفطية الإيرانية" بشكل منهجي، مما يحرم النظام من المليارات التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري والميليشيات الإقليمية التابعة له".



وتترتب عن هذه الإجراءات آثار فورية تشمل "تجميد كافة الأصول التابعة للأفراد والشركات المدرجة داخل ، حظر أي تعاملات مع هذه الكيانات من قبل الأشخاص والمؤسسات الأمريكية، تعريض المخالفين حتى من هم خارج الولايات المتحدة لعقوبات مدنية وجنائية".