الناتو يجري مناورات جديدة وسط التوتر بين الغرب وروسيا

وجاء في منشور المجلة: "خلال فصل الصيف، تدرب أفراد قوات العمليات الخاصة الأمريكية المعروفة بـ'القبعات ' مع أوروبية تحاكي سيناريوهات صراع محتمل مع ".وأضافت أن " جرت على مرحلتين منفصلتين، الأولى في والثانية في بولندا، بمشاركة وحدات خاصة بولندية وبريطانية".وأوضحت المجلة أن المناورات التي أُجريت في بولندا ركزت على تطوير قدرات التنقل الجوي، بما في ذلك عمليات الإنزال والإجلاء باستخدام مروحيات CH-47، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين الأمريكية وحلفائها في .وأشارت "ناشيونال إنترست" إلى أن المرحلة الأخرى من المناورات، "نُفذت قبل أسابيع في ولاية كولورادو الأمريكية، وشهدت تعاونا ميدانيا بين قوات خاصة بولندية وبريطانية وأفراد من الفرقة العاشرة للقوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، حيث خُصصت التدريبات لمحاكاة عمليات الاقتحام المباشر التي تضمنت السيطرة على أهداف افتراضية أو تصفيتها".