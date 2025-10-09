الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن ادراج شركة المهندس على قائمة العقوبات.

وجاء في بيان للخزانة الامريكية، "تم ادراج شركة المهندس على قائمة العقوبات وتجميد كل اصولها المالية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وشملت إدراج أكثر من 50 فردا وشركة وسفينة على قوائم العقوبات.

وكشفت الوزارة أن العقوبات تستهدف شبكة معقدة من الوسطاء المنتشرين في عدة دول، بما فيها الإمارات والصين وهونغ وسنغافورة والهند، وتخصصت هذه الشبكات في تهريب النفط والغاز الإيراني عبر ما يُعرف بـ" "، مستخدمة أساليب متطورة لإخفاء عمليات النقل.