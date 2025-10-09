أنقرة: أربع دول ستشرف على تنفيذ اتفاق غزة

وصرح فيدان للصحافة التركية في ، حيث عقد اجتماع خاص بغزة: "مجموعة العمل التي ذكرها رئيسنا سابقا تتعلق بتنفيذ خطة [تسوية غزة] المعتمدة. هناك بند في الاتفاق ينص تحديدا على أن مجموعة مكونة من ومصر وتركيا وقطر ستشارك في مراقبة هذه القضايا المتفق عليها وتلعب دور الوسيط".وأضاف: "ستناقش المجموعة القضايا مع الطرفين - الفلسطيني والإسرائيلي. في الأساس، هذه مجموعة وساطة ستقوم بواجباتها لتنفيذ المواد ذات الصلة من الاتفاق."وأوضح وزير الخارجية أنه "لا توجد حاليا أي واجبات محددة مسبقا للمجموعة"، ووفقا له، إذا "ظهرت مشاكل أثناء تنفيذ الاتفاق، فستبدأ هذه المجموعة عملها بهدف إيجاد حلول عملية."هذا وأعلن الرئيس التركي أن بلاده ستنضم للقوة الأمنية التي سيتم تشكيلها لضمان الأمن في قطاع بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في القطاع.وتنص الخطة، التي أعلن عن تفاصيلها على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر إلى جانب مراقبين دوليين، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين وحركة حماس.