مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
أنقرة: أربع دول ستشرف على تنفيذ اتفاق غزة
دوليات
2025-10-09 | 17:01
المصدر:
روسيا اليوم
أعلن وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان
أن بلاده ستنضم مع
الولايات المتحدة
وقطر ومصر إلى مجموعة العمل الخاصة التي ستشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في
غزة
وتواصل جهود الوساطة.
وصرح فيدان للصحافة التركية في
باريس
، حيث عقد اجتماع خاص بغزة: "مجموعة العمل التي ذكرها رئيسنا سابقا تتعلق بتنفيذ خطة [تسوية غزة] المعتمدة. هناك بند في الاتفاق ينص تحديدا على أن مجموعة مكونة من
الولايات المتحدة
ومصر وتركيا وقطر ستشارك في مراقبة هذه القضايا المتفق عليها وتلعب دور الوسيط".
وأضاف: "ستناقش المجموعة القضايا مع الطرفين - الفلسطيني والإسرائيلي. في الأساس، هذه مجموعة وساطة ستقوم بواجباتها لتنفيذ المواد ذات الصلة من الاتفاق."
وأوضح وزير الخارجية أنه "لا توجد حاليا أي واجبات محددة مسبقا للمجموعة"، ووفقا له، إذا "ظهرت مشاكل أثناء تنفيذ الاتفاق، فستبدأ هذه المجموعة عملها بهدف إيجاد حلول عملية."
هذا وأعلن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
أن بلاده ستنضم للقوة الأمنية التي سيتم تشكيلها لضمان الأمن في قطاع
غزة
بموجب خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لوقف الحرب في القطاع.
وتنص الخطة، التي أعلن عن تفاصيلها على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر إلى جانب مراقبين دوليين، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحركة حماس.
مقالات ذات صلة
الحوثيون يعلنون تنفيذ أربع عمليات ضد "إسرائيل"
15:44 | 2025-08-12
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
05:00 | 2025-10-09
أربع دول تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين
18:05 | 2025-09-22
أربع دول أوروبية تعتزم شراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا
13:29 | 2025-08-05
غزة
اتفاق
أعلن وزير الخارجية
الولايات المتحدة
رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب
هاكان فيدان
إسرائيل
أردوغان
رجب طيب
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
فن وثقافة
34.77%
05:01 | 2025-10-08
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
05:01 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
30.55%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.49%
03:41 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:41 | 2025-10-08
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
رياضة
16.19%
04:34 | 2025-10-08
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
04:34 | 2025-10-08
المزيد
اخترنا لك
لبنان.. القبض 32 شخصا بتهمة التخابر مع إسرائيل
02:52 | 2025-10-10
كلمة "شكراً" تؤدي الى مقتل امرأة
02:28 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
استطلاع امريكي: تأييد لانسحاب القوات من العراق
01:25 | 2025-10-10
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات
16:04 | 2025-10-09
ترامب يشكر إيران ويتحدث عن القوات الدولية في غزة
15:50 | 2025-10-09
