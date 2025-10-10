استطلاع امريكي: تأييد لانسحاب القوات من العراق

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته منظمة "Concerned Veterans for America" وشركة "YouGov" للأبحاث، أن "62% من المشاركين يؤيدون "بدرجة ما" سحب القوات من ، بينما اتخذ 27% موقفاً محايداً، وعارض ذلك 11%.وسُجلت نتائج مماثلة فيما يتعلق بسوريا، حيث أيد 61% من المشاركين في الاستطلاع عودة الجنود إلى ديارهم، بينما لم يكن لـ27% رأي محدد، وعارض 12% سحب القوات".وحظي سحب القوات من العراق وسوريا بتأييد أغلبية من أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وكذلك الناخبين المستقلين. ويعتقد ما يقرب من ستة من كل عشرة مشاركين (58%) أن على بشكل عام "خفض مستوى انخراطها" في الشرق الأوسط.وعلق المدير التنفيذي لمنظمة المحاربين القدامى، ، على النتائج قائلاً: "هذه البيانات تؤكد ما لاحظناه لسنوات عديدة: أن المحاربين القدامى وعامة الجمهور يريدون سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والمسؤولية والمصالح الوطنية".وأضاف "بعد عقود من الحملات العسكرية في الشرق الأوسط، فإن الوجود العسكري الأمريكي في دول مثل العراق وسوريا لم يعد يمتلك هدفاً استراتيجياً واضحاً".ولفت ويك أيضاً إلى أن "معظم المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم الديمقراطيون والجمهوريون، يتفقون مع الرئيس الأمريكي في أن الحرب في العراق كانت خطأ فادحاً".وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 23 أيلول وشمل ألف مشارك، من بينهم محاربون قدامى وأفراد من عائلات عسكريين وأفراد من عامة الجمهور.وتبلغ هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع 3.7 نقطة مئوية.