ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟

ووفقا لـ ويلسون، في تدوينة نشرها على منصة (X) وتابعتها ، انه "وضع ساعة بجانب اسماء ومنظمة بدر ومصرف ".وجاءت هذه التدوينة بعد العقوبات التي فرضتها الأميركية على شخصيات وشركات علاقية تمول جماعات مسلحة تابعة الى من بينهم وغيرهم.