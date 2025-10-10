كلمة "شكراً" تؤدي الى مقتل امرأة

ووفقًا للشرطة، فقد أطلقت كيونا زاكيوا ، 22 عامًا، عدة طلقات نارية على ، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وتم توجيه تهمة القتل لها.وبحسب التحقيقات ووفقًا لصحيفة " "، بدأت الحادثة حين فتحت سيمبسون باب المتجر لهامبتون أثناء مغادرتها المتجر، وعندما لم تشكرها الأخيرة، نشب بينهما شجار لفظي.وتطور النزاع لاحقًا إلى شجار جسدي، وألقت هامبتون زجاجة على سيارة سيمبسون في موقف السيارات، قبل أن تطلق النار عليها.وأكد شهود عيان أن الأم وابنتها حاولتا تهدئة الموقف والدخول إلى السيارة، لكن الهجوم استمر.وتم نقل سيمبسون إلى سنترال حيث أعلنت وفاتها.وتمكنت الشرطة لاحقًا من تحديد مكان هامبتون واعتقالها، وهي الآن محتجزة في سجن .