لبنان.. القبض 32 شخصا بتهمة التخابر مع إسرائيل

وقال مصدر قضائي مواكب للتحقيقات لوكالة "فرانس برس" إنه "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع ، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 الماضي.وأوضح المصدر أن " أصدرت أحكامها في 9 ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر". وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر و8 سنوات.وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في ، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية".