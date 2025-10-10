الكشف عن مصير رفات يحيى السنوار وشقيقه.. هل ستُسلم إلى حماس؟

واستشهد في جنوب القطاع في أكتوبر 2024. وكان شقيقه من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.وأكدت حركة حماس أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من وتبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين، لكن الحركة دعت والدول الضامنة إلى ضمان أن تنفذ وقف إطلاق النار بالكامل.وتشير توقعات إلى أن قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس الإفراج عنهم تتضمن عددا من أبرز السجناء في إسرائيل، وكانت مسألة الإفراج عنهم غير قابلة للتفاوض في محادثات وقف إطلاق النار السابقة.وذكر مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات أن القائمة تتضمن البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات زعيم لتحرير فلسطين.لكن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شددت، على أن "مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم".