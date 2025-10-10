الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543404-638956845574434241.webp
منح جائزة نوبل للسلام إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو
دوليات
2025-10-10 | 05:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
360 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
منحت
لجنة نوبل النرويجية
، اليوم الجمعة
جائزة
نوبل للسلام إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو.
من هي ماتشادو؟
ماريا كورينا ماتشادو (بالإسبانية: María Corina Machado) (7 تشرين الاول 1967)، هي سياسية فزويلية وكانت عضو في
الجمعية الوطنية
الفنزويلية في الفترة 5 كانون الثاني 2011 - 21 اذار 2014.
وأُطلق سراح المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعد اعتقال أثار جدلا واسعا خلال مظاهرة مناهضة للرئيس
مادورو
في
كراكاس
.
وأكد فريقها تعرضها للاختطاف وتسجيل فيديوهات قسرية، بينما نفت الحكومة الفنزويلية الاتهامات ووصفتها بـ"الكاذبة".
وجاءت الحادثة وسط احتجاجات واسعة قبيل أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة بعد انتخابات مثيرة للجدل.
وأُعلن امس الخميس عن إطلاق سراح المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي كان فريقها قد ندد باعتقالها بعد مشاركتها في مظاهرة مناهضة للرئيس
نيكولاس مادورو
في كراكاس. في المقابل، نفت الحكومة توقيفها، ووصفت الرواية بـ"الكاذبة".
وفي بيان نشره فريقها على منصة "إكس"، أُشير إلى أن ماتشادو تم اعتراضها وإنزالها بالقوة من الدراجة النارية التي كانت تقودها". وأضاف البيان أن "خلال عملية الاختطاف، أجبرت على تسجيل عدة مقاطع فيديو قبل أن يتم إطلاق سراحها".
وذكر الفريق أن ماتشادو ستخاطب الشعب قريباً لتوضيح ملابسات ما حدث.
على الجانب الآخر، صرح
وزير الداخلية
ديوسدادو كابيلو بأن الادعاءات التي نشرها فريق المعارضة "محض اختلاق وكذب"، نافياً أي تورط حكومي في الحادثة.
اعتقال وظهور علني نادر
وقال مصدر مقرب من ماتشادو لوكالة الأنباء الفرنسية إنها تعرضت للاعتقال بعد ظهورها العلني لأول مرة منذ أشهر لقيادة مظاهرة في كراكاس، اعتراضاً على تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثالثة.
كما أفاد فريقها الأمني بأن موكبها تعرض لإطلاق نار عند مغادرتها المظاهرة.
ووصلت ماتشادو، البالغة من العمر 57 عاما، إلى المظاهرة في سيارة "فان"، حيث رفعت العلم الفنزويلي من مؤخرة السيارة، وهتفت أمام الحشود قائلة: "اليوم خرجت كل فنزويلا إلى الشوارع! نحن لسنا خائفين".
وكان ظهور ماتشادو خلال المظاهرة بمثابة حدث محوري وسط موجة احتجاجات شهدتها أنحاء فنزويلا قبل يوم من أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، عقب انتخابات اتهمت المعارضة الحكومة بتزويرها.
يُذكر أن ماتشادو كانت قد اختبأت منذ انتخابات 28 تمو، التي تقول المعارضة إن مرشحها، إدموندو
غونزاليس
أوروتيا، فاز فيها بفارق كبير على مادورو، فيما نفت الحكومة تلك الادعاءات واعتبرت الانتخابات نزيهة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
