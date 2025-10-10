الصفحة الرئيسية
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543405-638956853293472548.jpg
القصف الإسرائيلي يتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
دوليات
2025-10-10 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة القصف المدفعي والجوي بمناطق عدة في قطاع غزة على الرغم من إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق أمس الخميس.
وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في حي الشيخ
رضوان
، شمالي مدينة غزة.
كما أكد مصدر في
مستشفى الشفاء
انتشال جثامين 35 شهيدا من مناطق عدة في مدينة غزة منذ صباح اليوم.
موازاة مع ذلك، ذكرت الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أغار جويا وقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق الطائرات المروحية النيران.
وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شمالي مدينة خان
يونس
جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو توضيح أهداف القصف.
وأكد أن زوارق إسرائيلية أطلقت النار على
شارع الرشيد
في مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات.
أتى ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل أحد جنوده في مخيم الشاطئ بمدينة غزة إثر إصابته برصاص
قناص
فلسطيني، أمس الخميس.
موافقة على الاتفاق
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن خطوات تنفيذ الاتفاق تشمل انتهاء الحرب فور موافقة الحكومة الإسرائيلية التي صادقت على الاتفاق بعد تأجيلات عدة الليلة الماضية.
بدوره، دعا الدفاع المدني سكان قطاع غزة إلى عدم العودة إلى الأماكن التي كان بها جيش الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا.
وفي هذا الشأن، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تستكمل القوات الموجودة في غزة قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفق خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وبحسب الخطة التي أعلن
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الموافقة على خطوطها العريضة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لن يعود الجيش الإسرائيلي للمناطق التي انسحب منها ما دامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفذ الاتفاق بالكامل.
وتقضي الخطة بأنه خلال 72 ساعة من انسحاب الجيش سيطلق سراح كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات، في حين ستفرج
إسرائيل
بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم.
وستعلق جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف خلال فترة 72 ساعة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.
كما سيتم البدء الفوري بدخول المساعدات وفق الخطة، وبما يتوافق مع اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني الماضي كحد أدنى.
وخلفت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
القصف الإسرائيلي يتواصل
رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
السومرية نيوز
مستشفى الشفاء
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
شارع الرشيد
سومرية نيوز
+A
-A
