لجنة نوبل تكشف سبب عدم فوز ترامب بالجائزة هذا العام

وتابعت، ان " لا توجد معايير محددة لجائزة نوبل للسلام، ولكن يتم الحكم على المرشحين وفقًا للشروط المدرجة في وصية الدكتور نوبل، والتي تنص على أن الجائزة يجب أن تذهب إلى الشخص الذي قام بـ "أفضل الأعمال من أجل الأخوة بين الأمم، ومن أجل إلغاء أو تقليص الجيوش النظامية، ومن أجل عقد مؤتمرات السلام وتعزيزها".وتقول اللجنة على موقعها الإلكتروني إنه منذ الحرب العالمية الثانية، تم منح الجائزة تقديرا للجهود المبذولة في أربع مجالات رئيسية:ضبط الأسلحة ونزع السلاحمفاوضات السلامالديمقراطية وحقوق الإنسانالعمل الهادف إلى خلق عالم منظم بشكل أفضل وأكثر سلامًاومنحت ، اليوم الجمعة نوبل للسلام إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو.وذهبت جائزة العام الماضي إلى منظمة تدعى نيهون هيدانكيو، وتأسست هذه المنظمة على يد الناجين من قصف وناجازاكي بالقنبلة الذرية عام 1945، وكانت تناضل منذ فترة طويلة ضد استخدام الأسلحة النووية.وقد تم تكريم المنظمة "لجهودها الرامية إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ولإثباتها من خلال شهادات الشهود أن الأسلحة النووية لا ينبغي أن تستخدم مرة أخرى أبدا"، وفقا لموقع جائزة نوبل.