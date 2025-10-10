الكرملين يعلن موعداً جديداً للقمة الروسية العربية بعد مشاورات مع بغداد

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، في تصريح صحفي: "سيعتمد موعد القمة على تطور الوضع في سياق تنفيذ خطة وغيرها من العوامل. سنستمع لتوجيهات أصدقائنا العرب، وسنأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار".وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس قرر تأجيل القمة الروسية العربية بسبب خطة ترامب في غزة.وأوضح الكرملين أمس الخميس أن الرئيس اتفق خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي المتعلقة بقطاع غزة.ولفت بيان الكرملين إلى أن الجانبين الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم الدول العربية.وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.وتأتي القمة التي كان من المفترض انعقادها في 15 أكتوبر الجاري تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.