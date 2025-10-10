تفاصيل عن ماتشادو الحاصلة على جائزة نوبل للسلام

من هذه الشخصية التي اختطفت الجائزة من الرئيس الأمريكي ؟هذا العام كانت قد أثارت تكهنات واسعة، حيث واصل الضغط من أجلها.وقبل الإعلان عنها، برز الرئيس الأمريكي كمرشح رئيسي، عقب تصريحات علنية باستحقاقه لها، واتصالات هاتفية مع مسؤولين نرويجيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام.وتزايدت هذه التكهنات مع وقف إطلاق النار بين و"حماس"، واتفاق سلام محتمل.وقامت العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وأذربيجان وأرمينيا وتايلاند وكمبوديا، بترشيح ترامب، ناسبة إليه الفضل في التوسط في العديد من النزاعات طويلة الأمد.وقد دافع ترامب نفسه مرارا وتكرارا عن ترشيحه لجائزة السلام، مدعيا أنه توسط في تحقيق السلام في مناطق عديدة.إلا أن الموعد النهائي للترشيح للجائزة كان قد انقضى في 31 كانون الثاني، وبالتالي سيتم النظر في أي ترشيحات يتلقاها ترامب بناء على إنجازاته هذا العام لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.فمن هي كورينا ماتشادو التي قالت لجنة "نوبل" إنها منحتها الجائزة "لعملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية".ماريا كورينا ماتشادو هي سياسية فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر 1967 في العاصمة كراكاس. تعد من أبرز وجوه المعارضة الفنزويلية.التعليم والمسار المهنيحصلت ماتشادو على شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كراكاس، ثم نالت درجة الماجستير في المالية من معهد الدراسات العليا للإدارة (IESA). بدأت نشاطها السياسي في عام 2002 بتأسيس منظمة "سوماتي" (Súmate)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى مراقبة الانتخابات وتعزيز الشفافية الانتخابية في فنزويلا.النشاط السياسيفي عام 2011، تم انتخاب ماتشادو عضوة في الفنزويلية، حيث مثلت ولاية ميراندا حتى عام 2014. خلال فترة عملها البرلماني، كانت من أبرز الأصوات المعارضة لنظام الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ولاحقًا للرئيس . في عام 2014، شاركت بفعالية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مما أدى إلى تعرضها للملاحقة السياسية.وفي عام 2023، أعلنت ماتشادو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن في يونيو من نفس العام، تم منعها من الترشح لمدة 15 عامًا من قبل الفنزويلي، وهو قرار أكدته في يناير 2024. رغم ذلك، استمرت في قيادة المعارضة، وأعلنت في أغسطس 2024 عن دخولها في حالة اختفاء خوفًا على حياتها وحريتها.الجوائز والتكريماتوفي تشرين الاول 2024، حصلت ماتشادو على جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، تقديرا لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في فنزويلا.كما نالت في نفس العام جائزة "فاكلاف هافل" لحقوق الإنسان من مجلس أوروبا.في 10 تشرين الاول 2025، تم إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لعملها المستمر في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، وجهودها في السعي لتحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.المواقف السياسيةتُعرف ماتشادو بمواقفها الحازمة ضد نظام تشافيز ومادورو، وتدعو إلى إنهاء الهيمنة السياسية والاقتصادية للدولة، وتعزيز سيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما تدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات، وتؤيد حرية التعبير وحرية الصحافة.ولعل منح معارضة للرئيس الذي تخوض حربا لاسقاطه ربما يمثل العزاء الوحيد لترامب. فقد ذهبت الجائزة ليس له، بل لشخصية تتماشى مع أهداف سياسته الخارجية.