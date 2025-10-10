مسؤول تركي: "طريق التنمية" سيربط تركيا بدول الخليج عبر العراق

وذكر أونوفار، أن " " ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو في نفس الوقت " مهم".وشدد على أن "طريق التنمية هو عبارة عن ربط ميناء في بأوروبا عبر بواسطة خطوط والطرق السريعة".وأوضح أن الاستثمارات اللازمة بمشروع "طريق التنمية" بدأت في تركيا بالفعل، وأنه سيساهم أيضًا في تنمية العراق.وأكد الوزير أن الحكومة التركية تدعم المشروع، مشيرا إلى أن "طريق التنمية" شكّل آلية ستُسهم في تقليل تكاليف النقل وتقصير المدة الزمنية.وبيّن أن تركيا تقع في مركز جميع الممرات ونقطة تقاطعها، وستكون نقطة الوصل بين الجمهوريات التركية والصين من جهة، وأوروبا من جهة أخرى، كما ستتصل أيضا بدول والمحيط والشرق الأقصى عبر العراق.وأوضح أن النظام المالي الخاص بمشروع "طريق التنمية" داخل تركيا قد تم إنشاؤه بالفعل، وأن تنتظر أن يبدأ العراق استثماراته في هذا المجال.ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده ستكون الدولة الأساسية في نقل البضائع ضمن "طريق التنمية".و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.