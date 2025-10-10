وقال مدير الاتصالات في إن الرئيس ، "رغم عدم حصوله على الجائزة، ما زال مؤمنا برسالته في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي من خلال الدبلوماسية الفاعلة والمبادرات الجريئة".وأكد أن ترامب "إنسان ذو قلب إنساني وأن تصميمه وقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة جعلاه شخصية استثنائية في المشهد السياسي العالمي".وأوضح أن "الرئيس ترامب يتمتع بإرادة قوية لا تتزعزع، وإنه لا يوجد شخص آخر يمكنه تحريك الجبال بقوة عزيمته كما يفعل هو".ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل الدائر حول أسماء الشخصيات التي كان يتوقع ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، حيث يرى مؤيدو ترامب أن إنجازاته الدبلوماسية، خصوصا في الشرق الأوسط، تستحق التقدير الدولي.ويشار إلى أن الموعد النهائي لترشيحات نوبل للسلام لعام 2025 كان قد انتهى في 31 كانون الثاني، ما يعني أن أي إنجازات يحققها ترامب لاحقا ستُؤخذ بعين الاعتبار لجائزة عام 2026، وليس 2025.وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت لجنة "نوبل" منح جائزة السلام إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي تعرف باسم "المرأة الحديدية في فنزويلا".