بوتين منزعج لعدم فوز ترامب بجائزة نوبل: أضر بهيبة الجائزة

وجاءت تصريحات تعليقا على منح الجائزة لشخصية أخرى في ظل ما تم تداوله مؤخرا عن ضرورة منحها للرئيس الأمريكي لقاء جهوده في "إحلال السلام في العديد من مناطق العالم".جدير بالذكر أن نفسه كان ينتظر حصوله على تلك الجائزة ولم يخف رغبته العارمة في هذا الأمر وكان له تصريحات عديدة بهذا الشأن، وقد أيّده في ذلك العديد من الشخصيات في العالم.وأضاف الرئيس الروسي في تعليقه على هذا الأمر: "منحت السلام أكثر من مرة لمن لم يفعل أي شيء من أجل السلام".وأردف: "قرار للسلام ألحق ضررا كبيرا بهيبة الجائزة".وتابع قائلا: "ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا وهو يعمل على قضايا السلام والشرق الأوسط وهذا مثال واضح".