الحائزة على “نوبل” للسلام تهدي الجائزة لترامب

وقالت ماتشادو عبر منصة "إكس": "أُهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا، وللرئيس ، لدعمه الحاسم لقضيتنا!".وأضافت: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نعتمد على الرئيس ترامب، والشعب الأمريكي، وشعوب اللاتينية، والدول الديمقراطية في العالم كحلفاء رئيسيين لنا لتحقيق الحرية والديمقراطية".ومُنحت "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.واختارت لجنة "نوبل"، ماريا كورينا ماتشادو، لجائزة هذا العام، وهي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.