زيادة هائلة بالرسوم.. ترامب يهاجم الصين: أصبحت عدائية

وكتب عبر منصته "تروث سوشيال" إن "أشياء غريبة جدا تحدث في "، مشيرا إلى أن باتت تتخذ مواقف أكثر "عدوانية" وترسل رسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع عناصر الإنتاج المرتبطة بالمعادن النادرة، بل وعلى أي مواد أخرى يمكنها التحكم فيها، حتى وإن لم تكن تُصنع داخل الصين.وأوضح ترامب أن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى "شل الأسواق العالمية" وجعل الأوضاع الاقتصادية صعبة بالنسبة لدول العالم كافة، بما في ذلك الصين نفسها. وأضاف أن عدة دول تواصلت مع معبّرة عن غضبها من هذا "الإجراء العدائي المفاجئ"، لافتا إلى أن العلاقات مع بكين كانت جيدة خلال الأشهر الستة الماضية، مما يجعل القرار "مفاجئا ومثيرا للدهشة".وأوضح ترامب أنه "لم يتحدث مع بشأن هذه التطورات، رغم أنه كان من المقرر أن يلتقيه بعد أسبوعين في (APEC) في "، مشيرا إلى أن اللقاء "لم يعد ضروريا".وهدد الرئيس الأمريكي بالرد على الإجراءات الصينية، قائلا إنه "لكل عنصر تحتكره الصين، تمتلك عنصرين تحتكر إنتاجهما"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس زيادة ضخمة في الرسوم على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية مضادة أخرى قيد البحث.