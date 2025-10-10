أمريكا تشارك في مناورات الردع النووي لحلف "الناتو"

وأكد بانش أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات عن تغيير في استراتيجيتها العسكرية في أوروبا.كما أفادت وكالة "بلومبرغ" أن ستقدم عدة مقاتلات من طراز إف-35 للمناورات.من جانبه، أكد الرئيس الروسي اليوم في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى طاجيكستان أن أي دولة ستقوم بتجربة سلاح نووي على سبيل التحقق من صلاحيته أو جدواه بسبب مضي عشرات السنوات على تخزينه فإن "روسيا سترد بالمثل".وفي وقت سابق، صرح خلال "مؤتمر فالداي للحوار الدولي" أن على علم باستعداد بعض الدول لإجراء تجارب نووية، مؤكدا أنه إذا أجرتها، فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.