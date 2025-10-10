بريطانيا.. محكمة تلغي إدانة رجل أحرق نسخة من المصحف

وكانت في قد قضت في يونيو الماضي بغرامة على حميد جوشكون (51 عاما) قدرها 240 جنيها إسترلينيا (325 دولارا) لإدانته بتلفظه بعبارات مسيئة للإسلام ورفعه نسخة محروقة من المصحف قرب القنصلية التركية في فبراير.ورحبت محكمة ساوثوورك كراون بإلغاء الحكم، بينما وصفت الجمعية العلمانية الوطنية، التي دعمت قضيته، القرار بأنه "تأكيد لمبدأ حرية التعبير الجوهري".وقال إيفانز، الرئيس التنفيذي للجمعية، في بيان: "ليست هناك حاجة لتأييد طبيعة احتجاجه، لكن المهم أن ذلك لم يكن جريمة".وكان جوشكون، المولود لأب كردي وأم أرمنية، قد أنكر التهمة مؤكدا عبر أنه كان يحتج على الحكومة التركية فقط.وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن تصرفاته كانت فوضوية أو وقعت على مرأى ومسمع أشخاص قد يتسبب لهم فعلها بضيق.