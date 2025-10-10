ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء

يأتي ذلك بعد أيام من استقالة لوكورنو من منصبه، إثر انتقادات تعرضت لها تشكيلة الحكومة.وكان ، قد كلّف لوكورنو (39 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، الشهر الماضي، بعدما أسقط البرلمان حكومة فرنسوا بايرو بسبب مشروع ميزانية تقشفية.وقبل أيام، أعلن قصر الاليزيه تشكيلة حكومة لوكورنو. لكن الأخير سرعان ما واجه انتقادات لتضمّن حكومته وزراء من الحكومة السابقة.قبل أن يقدم استقالته إلى ماكرون.وبعد إعادة تعيينه اليوم، يرى خبراء فرنسيون، أن رئيس الحكومة سيواجه أعباء ضخمة على المستويين الداخلي والخارجي، لا سيما في سياق الأزمة السياسية الراهنة، والتوقعات القوية من الشارع، والحاجة إلى استعادة الثقة.ويبقى التحدي الأكبر هو كيف سيوازن بين الاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، وضغوط التكتلات البرلمانية، بحسب صحيفة "لا ربيبليك" الفرنسية.