الطاقة تستنزف في اوكرانيا بعد تضرر 63 موقعا

وكتبت "أونيان" على منصة "تلغرام": "إجمالا، خلال الأيام العشرة الماضية تم استهداف 63 موقعا للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا. وخلال هجوم اليوم تم توجيه الضربات إلى عشرة مواقع: خمس محطات كهرومائية، ومحطتين لتوليد الطاقة الحرارية، ومحطتين حراريتين، ومحطة فرعية واحدة".ولم يتم تحديد المواقع التي تم التحدث عنها.كما أفادت السلطات والوسائل الإعلامية الأوكرانية يوم الجمعة بانقطاعات طارئة للكهرباء في مناطق وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد.وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء في البلاد ، عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا. كما صرح كوتشرينكو، النائب الأول لرئيس والإسكان والخدمات المجتمعية في البرلمان الأوكراني، عن وجود عجز في الطاقة في نظام الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق التوليد.بدأت القوات المسلحة الروسية في توجيه ضربات إلى البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من التفجير الإرهابي على ، الذي اتهمت السلطات الروسية الأوكرانية بالوقوف وراءه.وتستهدف الضربات أيضا منشآت الصناعة الدفاعية، والإدارة العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.