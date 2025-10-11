انفجار مصنع عسكري بولاية أمريكية واختفاء 18 شخصا

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم ان 18 شخصا باتوا في عداد المفقودين وربما يكون هناك قتلى بعد انفجار وقع صباح أمس الجمعة في مصنع متفجرات عسكري بولاية تينسي الأمريكية.وتسبب الانفجار الذي وقع في شركة أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي في وقوع عدد من الوفيات، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد عدد القتلى.وذكر ، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي إن الحادث كان "أحد أكثر المواقف المدمرة التي مررت بها في حياتي المهنية"، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد السبب.وقال ديفيس "لن يكون هناك تفسير موجز لذلك"، مضيفا أن محققين من ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع مكان الحادث.وعندما طلب منه وصف المبنى الذي وقع فيه الانفجار، قال ديفيس "لا يوجد ما أصفه.. فالمبنى سُوى بالأرض"، كما أظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة (سي.إن.إن) مبنى بات أثرا بعد عين، وفي مرأب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.وقال ديفيس في البداية إن 19 شخصا في عداد المفقودين، لكن قناة دبليو.إس.إم.في ذكرت في وقت لاحق نقلا عن مسؤولين أن أحد الذين كان يُعتقد أنه ضمن المفقودين وجد سالما في منزله.