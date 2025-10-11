الحرس الثوري يصعد: سنغلق مضيق هرمز إذا حُرمنا من تصدير نفطنا

وأوضح ، في تصريحات له، أن "ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق"، محذرا من أنه "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلا يمكن أن يُتوقع أن تستمر عملية صادرات النفط عبر لأن ذلك ليس منطقياً".وأكد أن "إيران أصبحت قادرة على تصدير الصواريخ إلى دول أخرى"، مضيفا أنه "في حال منعت إيران من تصدير نفطها سيتخذ المستوى السياسي في البلاد قراراً محدداً للتعامل مع الأمر ونحن سننفذه".وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت من حقوقها، مشدد على أن "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه".