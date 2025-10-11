بعد القصف الأخير.. الرئيس اللبناني يحذر: يريدون إشعال جبهة لبنان بعد غزة

وقال ، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية على منصة "إكس"، إنّ " يقع مرّة أخرى تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية، بلا حجة، ولا حتى ذريعة".كما أضاف: "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في ، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح"، معتبراً أن هذا الأمر "يطرح علينا كلبنانيين، وعلى ، تحديات أساسية".وتابع ان، "هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في ، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".كذلك، أكّد عون أنّ مسؤوليته عن شعب لبنان، كله وأرضه كلها، تفرض طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر.