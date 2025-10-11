15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري

وذكر الحساب الفارسي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على منصة "إكس" أن "نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في ، بما في ذلك الحرس الثوري".كما دعا الحساب المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول ".وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المستمرة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمعدات المتقدمة التي يمكن أن تُستخدم في برامجها العسكرية، وفق الخارجية الأميركية.وتصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.