مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
"ترامب بركر" تغلق أبوابها والسلطات تلقي القبض على صاحبها
دوليات
2025-10-11 | 03:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
228 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أغلقت سلسلة مطاعم البرغر في ولاية
تكساس
، والتي اشتهرت بعد تسميتها على اسم الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، أبوابها بعد أن ألقت
إدارة الهجرة
والجمارك الأمريكية القبض على مالكها اللبناني.
وألقي القبض على رولاند بيني، صاحب شركة "
ترامب
برغر"، التي تمتلك فروعاً لها في جميع أنحاء ولاية النجمة الوحيدة، من قبل
إدارة الهجرة
والجمارك في وقت سابق من هذا العام بعد تجاوزه مدة تأشيرته لعام 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2024.
ويبدو أن مطاعمه، التي تدور كلها حول الرئيس الأمريكي وتوصف بأنها "ملاذ وطني لعشاق البرغر"، قد أغلقت الآن، بما في ذلك بعض المطاعم في هيوستن، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت".
أما صحيفة "هيوستن بيزنس جورنال"، فأكدت أنها زارت الموقع مرتين هذا الأسبوع خلال ساعات الذروة، لكنها وجدت لافتة النيون الخاصة بالمطعم معطلة، مع وجود علامة "مغلق" على أبوابه الأمامية المغلقة، كما وجدت ساحة انتظار السيارات الصغيرة مهجورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مستقبل السلسلة أصبح الآن معلقا في
الميزان
"، بسبب شبكة التحديات القانونية المتعلقة باعتقال بيني، بينما قال متحدث باسم
دائرة الهجرة
والجمارك الأمريكية إن صاحب سلسلة المطاعم لا يتمتع بأي فوائد هجرة من شأنها أن تمنعه من الاعتقال أو الترحيل من البلاد.
وأُلقي القبض على رولاند بيني في 16 أيار ووُضع قيد إجراءات الهجرة، وفي 13 حزيران، مُنح طلبه بالإفراج عنه بكفالة ريثما تتضح الإجراءات.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان: "على الرغم من الادعاءات الكاذبة بخلاف ذلك، فإن رولان محرز بيني لا يتمتع بأي مزايا هجرة تمنع اعتقاله أو ترحيله من
الولايات المتحدة
.
وبيني مهاجر غير شرعي يبلغ من العمر 28 عاماً من
لبنان
، دخل الولايات المتحدة عام 2019 كزائر غير مهاجر، لكنه لم يغادر بحلول 12 شباط 2024، كما هو مطلوب بموجب شروط دخوله. اعتقله ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية في 16 ايار، ووُضع تحت إجراءات الهجرة.
وفي إشارة إلى أن دعم "ترامب برغر" الملتزم للرئيس الأمريكي ليس مسألة مشروعة تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوكالة.
وأضاف المتحدث باسم دائرة الهجرة والجمارك: "في ظل الإدارة الحالية، تلتزم دائرة الهجرة والجمارك باستعادة نزاهة نظام الهجرة في بلادنا من خلال محاسبة جميع الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يتجاوزون شروط دخولهم. وهذا ينطبق بغض النظر عن المطعم الذي تملكه أو معتقداتك السياسية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
برغر
ترامب
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
دائرة الهجرة
إدارة الهجرة
سومرية نيوز
السومرية
الميزان
+A
-A
