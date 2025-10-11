تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي

وأوضحت المصادر أن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تفيد بأن مهامهم أصبحت غير ضرورية أو "متطابقة تقريبا" مع وظائف أخرى في الوكالة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبينما لم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق للمسرحين، فقد ذكرت تقارير أخرى أن التسريحات استهدفت أكثر من 4000 موظف في 7 إدارات فيدرالية رئيسية، بينها أكثر من 1400 موظف في ، ونحو 1200 موظف في والخدمات الإنسانية، مع وصول الإخطارات لبعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة.وكان رفض وللمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، أمس الجمعة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد.وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم السبت: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".