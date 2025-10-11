المرحلة الأولى.. إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين

وبحسب الهيئة، فقد تم نقل الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح إلى سجن كتسيعوت.في حين جرى نقل الأسرى المقرر إبعادهم إلى إلى سجن عوفر، غرب رام الله.ومن المتوقع أن تفرج عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.ومن جانبها، يرتقب أن تفرج حماس عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.