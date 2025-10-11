الزعيم الكوري يكشف النقاب عن أحدث صواريخه الباليستية العابرة للقارات (صور)

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت مواصفات الصاروخ على النحو التالي:-المدى: حوالي 15,000 كيلومتر (قادر على قصف البر الرئيسي للولايات المتحدة)-المحرك: وقود صلب، قوة دفع 1,960 كيلو نيوتن-القدرة على الحركة: منصة إطلاق ناقلة ذات 11 محورًا- الرأس الحربي: يحتمل أن يكون قادرًا على حمل رؤوس نووية متعددة العائد (MIRV)ويقول الخبراء إن إطلاقاً تجريبياً قد يتم قبل نهاية العام، ويعتبر خطوة كبيرة في تطوير القدرات النووية بعيدة المدى لكوريا الشمالية.