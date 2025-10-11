بعد عامين من الحرب.. صور جوية لغزة

وتشير السلطات الصحية في إلى مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما.وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها.ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز.المباني المتضررةويظهر تحليل أجراه مركز للأقمار الصناعية لبيانات تعود ليوليو أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.ووفق في غزة، التابع لحماس، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%، وسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.المدارس والمستشفياتوتضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف.وأضاف المركز أن حوالي 213 مستشفى و1029 مدرسة استُهدفت.وبحسب العالمية، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى كانت في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، كما أن المستشفيات في جنوب غزة تجد صعوبة في مواكبة الأعباء.وعبرت عن قلقها البالغ إزاء مستوى الدمار في مدينة غزة المركز الحضري الرئيسي بالقطاع، وقالت إن أي عمل متعمد لنقل السكان سيكون بمثابة تطهير عرقي.