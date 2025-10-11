حقيقة اغتيال قآني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543501-638957736215856573.webp
حقيقة اغتيال قآني
دوليات
2025-10-11 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
700 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
نفت وسائل إعلامية إيرانية، صحة ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن اغتيال قائد
قوة القدس
في الحرس الثوري الإيراني العميد
إسماعيل
قآني.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "شائعات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر حسابات تابعة لإسرائيل حول اغتيال ومقتل العميد قآني".
وأشارت الوكالة إلى أن "متابعات أحد مراسليها بينت عدم صحة هذا الخبر".
وبين تقرير الوكالة الإيرانية أنه "منذ بداية عملية طوفان الأقصى (هجوم حماس على
إسرائيل
يوم 7 تشرين الاول 2023)، أثار الكيان الصهيوني عشرات الشائعات حول اغتيال قائد
قوة القدس
العميد قآني".
وأضافت الوكالة: "عادةً ما ينشر حساب تابع لجهاز
الموساد
يُسمى "
إنذار
الإرهاب" مزيجا من الأخبار الكاذبة والحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، والغرض منها أكثر من مجرد نشر أخبار، بل حرب نفسية لصالح مشاريع الموساد".
وتابع بيان الوكالة: "نشر هذا الحساب مرارا أخبارا كاذبة عن اغتيالات".
وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، صرّح قآني عن هذا النوع من الشائعات: "ينشر الكيان الصهيوني خبر اغتيالي لإثارة قلق أصدقائي والتواصل معي لمعرفة مكاني بدقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شرطة البصرة تكشف حقيقة تعرض مدير عام لمحاولة اغتيال
17:33 | 2025-09-16
نقابة محامين واسط تصدر توضيحا بشأن ما نشر عن اغتيال محامية بالمحافظة
04:01 | 2025-10-07
تفاصيل جديدة عن اغتيال "أكبر حاجي رستم": القاتل كان يراقبه بدراجة نارية
04:28 | 2025-09-24
مدان بمحاولة اغتيال ترامب يحاول طعن نفسه
16:45 | 2025-09-23
ايران
قآني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
قوة القدس
السومرية
إسماعيل
إسرائيل
الموساد
صهيوني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
31.46%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
27.68%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
فن وثقافة
21.73%
10:39 | 2025-10-09
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
10:39 | 2025-10-09
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
19.12%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
اخترنا لك
نائب لبناني يحذر: إسرائيل تُحضر مفاجأة للبنان بعد غزة
06:01 | 2025-10-11
بعد عامين من الحرب.. صور جوية لغزة
05:42 | 2025-10-11
الزعيم الكوري يكشف النقاب عن أحدث صواريخه الباليستية العابرة للقارات (صور)
05:13 | 2025-10-11
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
05:04 | 2025-10-11
المرحلة الأولى.. إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين
04:56 | 2025-10-11
تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي
04:28 | 2025-10-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.