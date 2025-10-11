نائب لبناني يحذر: إسرائيل تُحضر مفاجأة للبنان بعد غزة

قال النائب سكاف: "الوضع في غير مريح فهناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان ما يدل على أن قد تُقدم على حرب جديدة".وأضاف: "اتفاق ترك وحيدا سياسيا وعسكريا، وفي أي تفاوض مقبل على حزب الله أن يوافق فورا على الحل الغزاوي للجنوب وأن ينتقل من إسناد غزة إلى إسناد الحل في غزة".وعلى الصعيد نفسه، ندد ، اليوم السبت، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم، وقال إن الجنوب يقع مرة أخرى تحت النار الإسرائيلية ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة.وأضاف : "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة".