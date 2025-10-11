الدفاع المدني في غزة: أكثر من 9 آلاف مفقود في القطاع

وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع ، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".ورصدت الأونروا في تقرير وقوع أكثر من 790 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمستشفيات في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 370 من العاملين فيها قتلوا خلال الحرب وأن أقل من 40% من المستشفيات في غزة تعمل وجميعها معطلة جزئيا.ويواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين اليوم العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.