الأونروا: 6000 شاحنة مساعدات تنتظر على أبواب غزة

، لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين: "لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع".كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان لأشهر عدة.إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة.وكان برنامج الغذاء العالمي حث الحكومة الصهيوينة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس، على السماح بسرعة تسليم المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب، وقال فريك، ممثل البرنامج الأممي: "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة".كما أكد على وجوب أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات، معتبراً أن كل ساعة مهمة.إلى ذلك، أوضح أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول في المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع.وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شريطة أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط.كما شدد على أن تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات، وأن تضمن سلامة القوافل.أتى ذلك، بعدما دخل وقف إطلاق النار بين الكيان وحركة حماس حيز التنفيذ منذ ظهر أمس الجمعة في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، بعد التوافق على خطة وضعها الرئيس الأميركي لوقف الحرب. ونصت على تبادل الأسرى بين الجانبين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.يذكر أنه على مدى السنتين الماضيتين، منعت الحكومة الصهيونية التي سيطرت على كافة المعابر في القطاع، دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما أدى إلى وقوع مجاعة في أجزاء عدة من غزة، وفق تأكيدات .