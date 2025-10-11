الصفحة الرئيسية
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543518-638957885652516319.jpg
الأونروا: 6000 شاحنة مساعدات تنتظر على أبواب غزة
دوليات
2025-10-11 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
44 شوهد
افادت
وائل
اعلام عربية بوجود 6000 شاحنة للأونروا تنتظر على أبواب
غزة
مع ترقب دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال عدنان
أبو حسنة
،
المستشار الإعلامي
لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين: "لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع".
كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان
غزة
لأشهر عدة.
إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي حث الحكومة الصهيوينة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس، على السماح بسرعة تسليم المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب، وقال
مارتن
فريك، ممثل البرنامج الأممي: "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة".
كما أكد على وجوب أن يوفر وقف إطلاق النار الآن معابر حدودية آمنة وضمانات أمنية واضحة لنقل المساعدات، معتبراً أن كل ساعة مهمة.
إلى ذلك، أوضح أن 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول في المعابر الحدودية، مع 100 ألف طن أخرى في طريقها إلى القطاع.
وأشار إلى أن هذا سيكون كافياً لتزويد غزة بالمواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، شريطة أن يكون الوصول آمناً وموثوقاً. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليون شخص ويوفر لهم الخبز والدقيق والحصص الغذائية في الشهر الأول فقط.
كما شدد على أن
إسرائيل
تسيطر على مداخل قطاع غزة، وعليها أن تسمح بمرور المساعدات، وأن تضمن سلامة القوافل.
أتى ذلك، بعدما دخل وقف إطلاق النار بين الكيان وحركة حماس حيز التنفيذ منذ ظهر أمس الجمعة في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، بعد التوافق على خطة وضعها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لوقف الحرب. ونصت على تبادل الأسرى بين الجانبين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
يذكر أنه على مدى السنتين الماضيتين، منعت الحكومة الصهيونية التي سيطرت على كافة المعابر في القطاع، دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما أدى إلى وقوع مجاعة في أجزاء عدة من غزة، وفق تأكيدات
الأمم المتحدة
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الأونروا: الإجراءات تعرقل دخول 6 آلاف شاحنة مساعدات الى غزة
05:35 | 2025-08-02
استشهاد 20 واصابة العشرات.. انقلاب شاحنة مساعدات على "الجائعين" في غزة
01:23 | 2025-08-06
"الأونروا" تعلق على تقرير الأمم المتحدة حول مجاعة غزة: نقطة تحول
15:01 | 2025-08-22
الأونروا: تل أبيب تجوع مليون طفل في غزة
11:29 | 2025-07-20
الانوروا
فلسطين
المساعدات
المستشار الإعلامي
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
وقال عدنان
أبو حسنة
إسرائيل
أبو حسن
صهيوني
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
34.05%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
30.16%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
21.73%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
14.05%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
أحدث الحلقات
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
اخترنا لك
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
13:11 | 2025-10-11
وزير الإسكان الفلسطيني يحدد تكلفة إعمار غزة
13:08 | 2025-10-11
جريمة هزت الرأي العام.. إحالة أوراق المتهمة بقتل عائلتها إلى "مفتي" لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها
13:03 | 2025-10-11
القضاء الفرنسي يمنع إغلاق مسجد بدعوى معاداة إسرائيل
12:48 | 2025-10-11
حماس: نزع سلاحنا خارج النقاش وغير وارد
11:23 | 2025-10-11
منذ وقف الحرب.. عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى غزة
11:20 | 2025-10-11
