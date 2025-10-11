قائد القيادة المركزية الأميركية يزور غزة: لن ننشر قواتنا في القطاع

وأضاف أن المركز سيعمل على تنسيق الأنشطة الداعمة لمرحلة الاستقرار بعد الحرب. وقال: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبون النداء للمساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، تنفيذا لتوجيهات للقوات المسلحة في هذه اللحظة التاريخية. وسيُنفذ هذا الجهد الكبير من دون وجود قوات أميركية على الأرض في ".وكانت شبكة "سي.إن.إن" نقلت أمس الجمعة عن مسؤول أميركي قوله إن قوات أميركية بدأت تصل في إطار جهود إنشاء مدني عسكري لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الحرب لكن لن يتم إرسالها إلى غزة.ونقلت الشبكة الأميركية عن المسؤول قوله إن "القوات ستراقب "جهود تحقيق حكم مدني في قطاع غزة"، وإن ستستخدمه أطراف عدة منها دول أخرى ومنظمات غير حكومية وشركاء من القطاع الخاص "لتجنب حدوث فوضى قد تؤدي إلى مشاكل".