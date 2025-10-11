منذ وقف الحرب.. عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى غزة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن "أكثر من نصف مليون شخص عادوا إلى (مدينة) منذ أمس الجمعة.وبموجب خطوط الانسحاب الجديدة التي تموضع عندها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، سُمح للفلسطينيين بالعودة من مناطق وسط وجنوب القطاع إلى مدينة غزة عبر شارعي ، وشارع الساحلي.وما زال مئات الآلاف من الفلسطينيين يواصلون محاولة الوصول لشمال غزة، وتفقد منازلهم وممتلكاتهم في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.