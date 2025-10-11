حماس: نزع سلاحنا خارج النقاش وغير وارد

وأفاد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "وكالة الصحافة الفرنسية" بأنّ "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد".وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين وحماس.ووقعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقاً في مدينة المصرية مهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع منذ عامين، يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.لكنّ مسودة الاتفاق لم تتضمن إشارة إلى بعض النقاط الواردة في خطة الرئيس التي نصت في نقاطها العشرين على نزع سلاح "حماس"، وعلى أن تتولى إدارة دولية انتقالية (مجلس السلام) برئاسة ترامب نفسه حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وأشار ترمب إلى أن قضية تسليم "حماس" لأسلحتها سيتم تناولها في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام.وتعد خطة ترمب بالعفو عن أعضاء "حماس" الذين يسلّمون أسلحتهم والسماح لهم بمغادرة غزة.