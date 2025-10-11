الصفحة الرئيسية
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
القضاء الفرنسي يمنع إغلاق مسجد بدعوى معاداة إسرائيل
2025-10-11 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مرسيليا حكمًا بتعليق قرار من محافظ منطقة "بوش دو رون" في جنوب
فرنسا
، بإغلاق
مسجد
بدعوى تبنيه خطابًا معاديا للسامية.
ونقلت قناة "
سي نيوز
" الإخبارية الفرنسية اليوم السبت عن القاضي قوله في حيثيات حكمه إن قرار إغلاق المسجد "ينتهك حرية العبادة الأساسية"، ويصعب، في تقديره، على المصلين، أو يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، خاصة ذوي القدرة المحدودة على الحركة.
ورأت المحكمة أن "تعليقات ومنشورات الإمام المعني على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت قديمة أو حديثة، لا تشكل تهديدا حاليا بإثارة الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات".
وكانت شرطة "بوش دو رون" قد هددت قبل عام بإغلاق المسجد، لكن الإمام
إسماعيل
بن جيلالي كان قد تعهد بإجراء اختبارات للحصول على دبلوم في اختصاص العلمانية، وهو ما أتاح الإبقاء على المسجد مفتوحا، على الرغم من التوترات المتكررة بين السلطات والجمعية التي تديره.
وكان قرار إغلاق
مسجد
"لي بلوويه" لمدة شهرين قد أُعلن في السادس من الشهر الجاري من قبل المحافظ
جورج
فرانسوا
لوكليرك، لاتهامه إمام المسجد بتبني مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لحركة "حماس" الإسلامية، وبكراهية
إسرائيل
"تحت
ستار
معاداة الصهيونية".
لكن الجمعية التي تدير المسجد، والإمام، والمصلين، طعنوا في قرار المحافظ والاتهامات المَسوقة.
