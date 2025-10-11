القضاء الفرنسي يمنع إغلاق مسجد بدعوى معاداة إسرائيل

ونقلت قناة " " الإخبارية الفرنسية اليوم السبت عن القاضي قوله في حيثيات حكمه إن قرار إغلاق المسجد "ينتهك حرية العبادة الأساسية"، ويصعب، في تقديره، على المصلين، أو يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، خاصة ذوي القدرة المحدودة على الحركة.ورأت المحكمة أن "تعليقات ومنشورات الإمام المعني على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت قديمة أو حديثة، لا تشكل تهديدا حاليا بإثارة الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات".وكانت شرطة "بوش دو رون" قد هددت قبل عام بإغلاق المسجد، لكن الإمام بن جيلالي كان قد تعهد بإجراء اختبارات للحصول على دبلوم في اختصاص العلمانية، وهو ما أتاح الإبقاء على المسجد مفتوحا، على الرغم من التوترات المتكررة بين السلطات والجمعية التي تديره.وكان قرار إغلاق "لي بلوويه" لمدة شهرين قد أُعلن في السادس من الشهر الجاري من قبل المحافظ لوكليرك، لاتهامه إمام المسجد بتبني مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لحركة "حماس" الإسلامية، وبكراهية "تحت معاداة الصهيونية".لكن الجمعية التي تدير المسجد، والإمام، والمصلين، طعنوا في قرار المحافظ والاتهامات المَسوقة.