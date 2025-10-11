جريمة هزت الرأي العام.. إحالة أوراق المتهمة بقتل عائلتها إلى "مفتي" لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها

واتهمت المصرية المتهمة هاجر والشهير بـ"نعمة" (26 عاما) بالقتل العمد مع سبق الإصرار لزوجها نصر محمد (48 عاما) وستة من أبنائه من زيجته الأولى، في جريمة وقعت بقرية دلجا بمركز دير مواس خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو الماضي، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة المدسوسة في الخبز.بدأت الجريمة في 6 يوليو عندما توفي الطفل (5 أعوام) بأعراض غامضة تشبه التسمم، تلاه وفاة إخوته ريم (10 أعوام)، عمر (7 أعوام)، محمد (11 عاما)، (12 عاما)، وفرحة (14 عاما) في الأيام التالية، ثم الأب نصر محمد في 25 يوليو.وكشفت التحقيقات أن المتهمة، زوجة الأب الثانية دسست الكلوروفينابير في الخبز اليومي، مما أدى إلى وفيات متتالية أثارت شكوك الجيران والأطباء، كما وجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم (زوجة الضحية الأولى) وأطفالها بدس خبز مسموم لهم.واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، خلال جلسة اليوم وهي جلسة المحاكمة الثانية التي أكدت الاعترافات والأدلة الطبية، وناقش الدفاع طلباته بضم تقرير عن طبيعة السم.وظهرت المتهمة في قاعة المحكمة مصطحبة طفلتها الرضيعة، التي لم يتجاوز عمرها الشهر ونصف الشهر، وسمح للمتهمة بالجلوس خارج قفص الاتهام، كونها تحمل طفلتها الرضيعة، فيما أحاط بها رجال الأمن أثناء جلوسها بأحد المقاعد، مُخصصين لها كنبة كاملة في المقعد الثاني.وأكد خبراء السموم للمحكمة، أن مادة الكلورفينابير هي مادة سامة خطيرة، ولا تفقد خواصها السمية حتى لو تعرضت للمياه والنار، موضحين أن الجرام الواحد يكفي لقتل شخص زنة 100 كيلوجرام، كما أن الفحص الإكلينيكي للأطفال أثبت أن الوفاة كانت نتيجة هذه المادة، مشيرين إلى التقارير المدرجة بأوراق القضية بالمحكمة، وهو ما تطابق أيضا مع تقرير عن مادة الكلورو فينابير .وقالت المتهمة أمام هيئة المحكمة في الجلسة الأولى: "أنا كان غرضي إيذاء المجني عليهم فقط ولم أنوي القتل ولم أدرك أن المبيد قاتلة"، وتابعت المتهمة "دفعني للجريمة علمي أن ضُرّتي تلح على المرحوم زوجي أن يطلقني".